Sin acumulación de reservas desde el levantamiento del cepo para personas humanas, el Gobierno nacional tomó este miércoles nueva deuda por un total de U$S2.000 millones, montó que irá a reforzar las arcas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La operatoria fue realizada a través del denominado REPO, que convalidó una tasa de interés de 8,25% anual para obtener fondos hasta abril de 2027.

El REPO es una transacción en la cual quien pide el dinero pone en garantía un título que se compromete a recuperar a un plazo y a una tasa determinada. Los bancos internacionales involucrados son Santander, BBVA, Citi, JP Morgan y Morgan Stanley, a los que se sumaron otros dos (que no fueron especificados).

"En la subasta realizada hoy, el BCRA adjudicó el total licitado entre siete bancos internacionales de primera línea, ampliando así la cantidad de contrapartes respecto a las operaciones concertadas en la primera ronda, en diciembre de 2024", comunicó la entidad

La garantía utilizada fue BOPREAL Serie 1-D. La tasa de 8,25% anual es 55 puntos menor a la pagada en una licitación similar que se realizó en enero último.

Se presume que este nuevo endeudamiento externo tiene como objetivo reforzar las reservas del BCRA, cuando la demanda de dólares comienza a crecer a medida que se acerca el turno electoral de medio término.

Esta licitación extiende la deuda en moneda extranjera tomada por el gobierno de Milei a U$S 19.000 millones, a saber: U$S 12.000 del FMI, U$S 3.000 entre el Banco Mundial y el BID; U$S 3.000 en REPO y U$S 1.000 en BONTE.

Al cierre de este miércoles las reservas brutas del Banco Central se ubicaron en U$S 38.531 millones, por supuesto sin contar con este nuevo préstamo de US$2.000.