El Gobierno niega que el Garrahan esté en emergencia y paga un bono a empleados

Este lunes, la gestión del Hospital Garrahan informó que otorgará una suba en los salarios de los trabajadores, tanto los de salud como los administrativos.

Mediante un comunicado, el hospital precisó que esto es posible “a partir de un proceso de ordenamiento y eficiencia administrativa” que saneó las cuentas y permitió “reducir gastos innecesarios”

El incremento regirá a partir de septiembre y será el siguiente: “el personal asistencial percibirá un complemento mensual de $450.000 y el personal administrativo en relación de dependencia con el hospital, de $350.000”.

Además, el texto plantea que la gestión continuará “profundizando la administración responsable y eficiente”.

El ministro de Salud, Mario Lugones, celebró la novedad

El ministro de Salud, Mario Lugones, publicó en sus redes sociales un mensaje para celebrar la gestión del Hospital Garrahan que permite otorgar una suba para los trabajadores.

“Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores. Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”, señaló Lugones.

Y expresó: “Felicito al Consejo de Administración por el trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes”.