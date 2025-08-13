El gobierno nacional dispuso el pago de una indemnización millonaria a Guillermo Antonio "El Concheto" Álvarez, condenado por múltiples crímenes en la década del 90', debido a un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La cifra que fue publicada en el Boletín Oficial asciende a 22 mil dólares, unos $15.000.000, debido a resolución de organismo internacional que base a una serie de irregularidades sobre el proceso judicial que terminó en una condena a cadena perpetua contra el líder de la banda de los "nenes bien".

El juicio en discusión se refiere a los asesinatos del subinspector de la Policía Federal, Fernando Aguirre, y a la estudiante María Andrea Carballido en un asalto al pub Company en 1996.

Dentro de las irregularidades que valoró el tribunal de la CIHD figuran la vulneración de la presunción de inocencia, la designación de un abogado de confianza, el acceso a recursos para recurrir la condena y a los medios para preparar la defensa.

Uno de los aspectos que se subrayó en el fallo fue que Álvarez permaneció esposado durante las audiencias y que se le designó una defensora pública de oficio que representaba a otro imputado.

Aparte de la condena a perpetua, "el concheto" tiene otras tres condenas firmes por dos asesinatos y un robo. Se trata del crimen del empresario Bernardo Loitegui en el barrio San Isidro y el de un interno en la cárcel de Caseros. Mientras que la tercer sentencia es por u robo.

En cuanto al juicio que terminó en condena a perpetua para Álvarez, la Cámara de Casación Penal anuló el fallo de 1999 y sorteó un nuevo tribunal para realizar un nuevo proceso.