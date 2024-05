En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo este jueves que el gobierno analiza la posibilidad de volver a prorrogar el aumento en las tarifas de servicios de energía y gas.

Se trataría de la segunda postergación en las subas, ya que -en principio- los combustibles y los servicios mencionados iban a aumentar en mayo, pero con la intención de consolidar una desaceleración de la inflación en torno a un dígito, la gestión libertario-macrista las suspendió.

Adorni señaló que ante el superávit fiscal obtenido “se pueden postergar algunas subas”. "Esto implica que pueden destinar más plata para subsidios y hacer las subas más prolongadas en el tiempo”, indicó el vocero presidencial, aunque remarcó que no “hay aún una decisión tomada”, “es una posibilidad”.

“Todavía no tomamos una determinación en ese sentido, pero podría ocurrir. Se puede ir reacomodando un montón de cuestiones en este proceso de normalización para que no haya un peso adicional sobre la gente”, sumó el secretario de Estado.

En otro tramo de la conferencia, el portavoz se refirió al viaje a España que emprenderá esta tarde Javier Milei a España, donde llevará a cabo una serie de actividades personales, como la participación en la cumbre ultraderechista de Vox, la presentación de su libro, que su gestión como mandatario nacional.

Adorni precisó que el mandatario mantendrá el sábado una serie de reuniones con empresarios para buscar inversiones para la Argentina y también tendrá un encuentro con el titular de Vox, Santiago Abascal.

En tanto, el libertario participará el domingo como orador en un encuentro denominado Europa Viva 24 y el lunes regresará al país.

La novela sobre el “Pacto de Mayo”

Ante el fracaso de la pretendida Ley Bases en el Senado, el Gobierno dio un giro y pasó de la firma del denominado “Pacto de Mayo” con los gobernadores de todo el país en Córdoba, a realizar un acto partidario en la ciudad mediterránea.

Al respecto, Adorni sostuvo: “El 25 de mayo vamos a estar en Córdoba, yo ya tengo todo reservado”.

Cuando se le preguntó si es un “acto de mayo” o “pacto de mayo” dependiendo de las negociaciones del proyecto de ley, el vocero indicó: “Es difícil saber qué va a pasar con la ley bases, los tiempos son complejos, siguen las conversaciones pero es difícil decir que se pueda firmar un pacto si todavía no está esa ley”.

“Hasta que no estén todos los detalles no informamos sobre los detalles de ese encuentro y esto no tiene ninguna animosidad. Solo puedo decirles que está superconfirmada nuestra presencia y viajaremos pasado el mediodía hacia esa provincia”.

Cabe recordar que en su conferencia de ayer, el portavoz había asegurado que el Pacto de Mayo se llevaría a cabo, contradiciendo al propio Milei.

