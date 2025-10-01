El Gobierno nacional anunció este miércoles la postergación en las actualizaciones de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono (ICL). Lo hizo mediante el Decreto 699/2025 del Boletín Oficial publicado este miércoles.

Así, el Ejecutivo volvió a diferir otra vez los incrementos remanentes hasta el mes de noviembre. Se trata de los derivados de las actualizaciones correspondientes al año calendario 2024, y los dos primeros trimestres del 2025, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Es la decimosexta vez que Javier Milei desdobla la actualización de los impuestos a los combustibles, desde 2024, con el objetivo de desacelerar los precios.

“Con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, y necesario para los productos en cuestión”, reza el documento oficial publicado este miércoles.

La medida llega en el mes de las elecciones legislativas nacionales, y en un contexto marcado por la presión sobre los precios y el salto del dólar tras la apabullante derrota del oficialismo en los comicios bonaerenses.

La nueva fecha para aplicar los incrementos diferidos es noviembre, cuando hayan pasado las elecciones legislativas nacionales, para evitar que el impacto en los surtidores y por decantación en la inflación se sienta en las semanas previas a ir a las urnas.