El gobierno avanzará con la privatización parcial de la empresa Nucleoeléctrica Argentina (NASA), que tiene a su cargo las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó este martes que el decreto presidencial se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días.

Ante los periodistas acreditados, el funcionario dijo que el objetivo es “lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales e impulsar la minería de uranio”.

Para la venta del 44% de las acciones de NASA, la administración libertaria deberá realizar una serie de maniobras previas que consisten en trasladar las acciones en manos del Ministerio de Economía, de la Comisión Nacional de Energía Atómica y de Energía Argentina a la Secretaría de Energía.

La empresa estatal está incluida dentro del listado sujeto a privatización que aprobó el Congreso Nacional a través de la Ley de Bases.

La normativa establece que el Estado nacional debe “mantener el control o la participación mayoritaria del capital social”.

El esquema de privatización parcial también incluye que un 5% de las acciones quede en manos de los trabajadores a través de un programa de propiedad participada.