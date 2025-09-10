Tras la derrota electoral en Buenos Aires y el rechazo de varios gobernadores a integrar un espacio de diálogo, el presidente Javier Milei anunció la restitución del Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán como nuevo titular de la cartera. La medida busca recomponer los vínculos con las provincias en un contexto político adverso.

En la mañana de este miércoles, el mandatario encabezó una reunión junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y Lisandro Catalán, quien hasta ahora se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior y a quien nombró ministro del Interior.

Además, junto con el nombramiento, el gobierno nacional confirmó la creación de la Mesa Federal, un espacio para articular con los mandatarios provinciales, presidida por el nuevo ministro. La incorporación de Caputo se vincula con que tiene bajo su órbita áreas clave como obras públicas e infraestructura, de especial interés para los gobernadores.

Catalán es oriundo de Tucumán, abogado y considerado un hombre de absoluta confianza de Francos. Cercano también a Karina Milei y Santiago Caputo, el nuevo ministro del Interior que se posiciona como el interlocutor directo con los gobernadores, aunque todavía resta ver qué grado de poder real tendrá en las negociaciones.

Cabe aclarar que, en su trayectoria política, logró sostenerse durante diferentes gestiones: fue parte del sciolismo, continuó en la administración de Macri y luego en la de Alberto Fernández, antes de consolidarse como una pieza en el armado nacional de La Libertad Avanza.