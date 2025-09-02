El dólar tocó el techo de la banda este lunes y llegó a 1.385 pesos. Ese es el límite que el presidente Javier Milei y el ministro Caputo habían fijado meses atrás, entre 1.100 y 1.400 por dólar.

Ante la suba, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro intervendrá en el mercado libre de cambios. La medida aspira a aportar liquidez y normalizar el funcionamiento del mercado.

El lunes también hubo caída de bonos y fuerte demanda de dólares, impulsada por la prohibición de compras que el Banco Central había implementado el viernes anterior. La combinación de menos oferta y más órdenes de compra generó presión sobre el tipo de cambio mayorista y minorista.

“Ha quedado explicitado que hay un problema en el diseño de la política económica y una inconsistencia en el mercado cambiario. En un momento en el que además aumentan las expectativas a futuro, el Gobierno toma una decisión que va en contra de su filosofía”, expresó el economista Alfredo Blanco a Canal 10.

El BCRA solo podía intervenir con ventas en el mercado oficial cuando el dólar alcance el techo de la banda de flotación, hoy en torno a $1.467 (a 7,7% de la banda). Según fuentes del mercado, el Tesoro tiene cerca de u$s1.700 millones en la cuenta en dólares en el BCRA.

Hasta ahora, el equipo económico había recurrido a subas de tasas y a encajes récord para mantener el dólar controlado.

La actual política económica y cambiaria del gobierno de Milei tiene una restricción impuesta por el Fondo Montenario Internacional (FMI) que refiere a la prohibición de vender dólares para contener el precio de la divisa. Esa cláusula fue condicionante para la aprobación del acuerdo con el organismo por 20 mil millones de dólares en abril pasado.

Con esta intervención directa, el Gobierno busca evitar desbordes en la cotización y contener la inflación antes de las elecciones.

Con informacion de Ámbito Financiero.