Tras el rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad en el Senado, un mensaje publicado en X por el personaje conocido en redes como Gordo Dan -el santiagueño Daniel Parisini, exempleado estatal en el Garrahan- contra el senador cordobés Luis Juez generó un fuerte repudio en las redes sociales. "Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei", escribió Gordo Dan, que también conduce un espacio en el streaming Carajo al que el presidente le concede entrevistas de seis horas.

El episodio escaló de tal manera que el jefe de gabinete Guillermo Francos debió salir a aclarar la posición oficial sobre el tuit: "Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y no puede aceptarse de ninguna manera la grosería, ni la forma en que se expresa ni el fondo de la cuestión". Francos destacó que "Luis Juez había anticipado en la primera votación cuál era su posición en virtud de lo que sentía y vivía con el tema de la discapacidad, por lo que no me sorprende para nada y tiene derecho a tomarla". Contó que se comunicó con el senador para pedirle disculpas y agregó sobre Parisini: "No forma parte del gobierno, tuitea cosas. Esta favor del gobierno del presidente Milei pero no forma parte". ¿Si no forma parte del gobierno por qué debía pedir disculpas?

La trama se complejizó cuando entró a tallar la interna gubernamental. El tuitero, que por ejemplo fue orador junto a Milei de La Derecha Fest en Córdoba y responde a Las Fuerzas del Cielo y a Santiago Caputo, borró el mensaje original y publicó otras dos versiones "más respetuosas" de lo mismo. "Ahí va con más respeto: Luis Juez utiliza la situación personal de su hija para hacer política barata y justificar la QUIEBRA del estado argentino con el consiguiente EMPOBRECIMIENTO de generaciones de argentinos. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa", fue una de ellas. En la otra también hace referencia a la vida privada del senador Juez.

Al mismo tiempo, y en medio de un frenesí de retuits suyos a mensajes de apoyo, el médico y fanático mileísta la emprendió contra el jefe de gabinete recordándole su pasado como funcionario del gobierno peronista: "Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández".

Consideró que Juez es parte de "los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura" y que para hacerlo utilizan "como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad". "En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas NUNCA. Ni un paso atrás, Guille", cerró el mensaje dirigido a Francos.

Por ahora el senador no se expresó públicamente aunque sí lo hizo su hijo, el concejal Martín Juez, en un mensaje que fue replicado por la cuenta de su padre: "Genuinamente acompañamos leyes para que el presidente pueda gobernar, decididamente acompañamos la alianza en Córdoba sin pedir nada a cambio (y lo seguiremos haciendo). Están haciendo todo lo que dijeron que venían a combatir". La referencia del concejal cordobés parece no solo aludir a este episodio en particular sino a todo lo que viene sucediendo en el gobierno en las últimas semanas tras la aparición de audios en los que se habla de presuntas coimas en el gobierno nacional. De hecho, el Frente Cívico pidió a la provincia que informe las compras hechas a la droguería Suizo Argentina, pivote del escándalo en ANDIS.

"Si así tratan aquellos que deciden acompañar no me quiero imaginar al resto, sepan muchachos que el daño que le hacen al presidente es INCALCULABLE. EN POLÍTICA como en la VIDA NO VALE TODO. Miserables aquellos que piensan que podemos utilizar lo más lindo que la vida nos dio para hacer política", completó Martín Juez. Gordo Dan se reservó la palabra final y le respondió ironizando con el corte de pensiones por discapacidad: “¿Qué pasa Martín? ¿A vos también te cortaron la pensión?”.