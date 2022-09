Fabricio Cagnin lanza "Crují" este 7 de septiembre, en un nuevo aniversario de la muerte de la queridísima cantante Gilda. "Gracias mamá por estar en mí", fueron sus palabras en este lanzamiento como cantante de aquel niño que tenía 8 años, cuando volcó el colectivo en el que viajaba junto a su mamá.

En su cuenta de Instagram fue anunciando "Hoy a la medianoche les presento mi primer tema en una fecha especial. Ya falta pocooo... Espero que estén ahí para bancar la canción. Estaré atento a todos los comentarios y a lo que quieran compartir", dijo ilusionado.

Luego del lanzamiento del tema, Fabricio volvió a escribir en su cuenta de Instagram, pero esta vez cargado de emoción y agradecimientos: "No puedo hablar de la emoción. No saben todo lo que me costó llegar acá. Gracias a todos por acompañarme". "Gracias mamá por estar en mí. Hermana de mi alma te extraño cada día. Las amo por siempre. Para ustedes", compartió.

Además, dejó el siguiente mensaje: "CRUJÍ YA ES UN HECHO. Hace 26 años el mundo se me destruyó. Perdí la inocencia, Y el dolor más grande me pegó una trompada en el alma, que quedó hecha pedazos. Vi partir a mi familia entera".

"Crují no es una palabra que llegue a describir todo lo vivido y presenciado siendo un nene. Pero pude salir. Pude amar. Pude sonreír. Pude encontrar el amor. Pude volver a construir una familia. Y pude encontrarme con la música. Que me sacó todo, Y me ayudó a sanar. Porque así es la vida. Te pone las cosas enfrente hasta que las veas", reflexionó. "Crují es mi pérdida y mi renacer. Pero espero que también hagas propia está canción, porque sé que luchadores somos todos. Quiero dedicar este tema a cada persona que atravesó una pérdida. Gracias a mi viejo incondicional. A mi amada compañera y mis hijas que son mi faro y mi norte", expresó.

"Gracias a mi hermana por cada momento compartido, indeleble. Y Gracias a mi mamá que me hace llegar tantas señales, yo te siento, aunque no pueda verte y esto es para vos. Tomé tus manos y me eché a volar, mami. GRACIAS A CADA UNX POR EL AGUANTE Y EL AMOR. Se viene más música. Con el corazón en la mano, CHIO", terminó el mensaje Fabricio.

¿Cómo fue el trágico accidente donde murió Gilda y casi toda su familia?

Miriam Alejandra Bianchi, conocida como Gilda, estaba en la cima de su carrera musical. Tenía 35 años y era una de las artistas más importantes de la música popular argentina. El día del accidente murió junto a su hija, su madre y tres músicos en un accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 129 de la ruta nacional 12, cuando se dirigía a la localidad de Chajarí, Entre Ríos, para dar un show.

Según testigos, la colisión que le costó la vida a Gilda se produjo cuando un camión de la empresa brasileña Interpress, tras morder la banquina, intentó volver al camino e impactó de frente contra el vehículo donde se desplazaba la comitiva, que pegó contra dos autos particulares y volcó varias veces.

Además de la artista, murieron su hija Mariela Cagnin de 10 años, su madre Isabel Scioli de 50, y los integrantes de su banda Gustavo Babini, Raúl Larrosa, Elbio Mazzuco y Enrique Toloza. Sólo sobrevivió su hijo Fabricio Cagnin, que en ese momento tenía 8 años.

