El nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un aumento de 3,7% en septiembre de 2025 respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Esto ya que hubo una suba de 3,3% en los productos nacionales y de 9,0% en los productos importados, lo que reflejó un incremento más marcado que en agosto, cuando el alza había sido del 2,8%.

Con esta actualización, el IPIM acumula en lo que va del año una variación de 20%, mientras que en la comparación interanual se ubica 24,2% por encima del nivel registrado en septiembre de 2024.

Los rubros con mayores aumentos

El Indec señaló que dentro del conjunto de productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia en la suba mensual fueron “Productos agropecuarios” (0,42%), “Productos refinados del petróleo” (0,37%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,35%), “Petróleo crudo y gas” (0,34%) y “Alimentos y bebidas” (0,24%).

En tanto, los productos manufacturados y la energía eléctrica tuvieron una suba promedio de 3,1%, mientras que los productos primarios se incrementaron 4% y la energía eléctrica avanzó apenas 0,4%.

En el segmento de bienes importados, la variación fue sustancialmente mayor: 9%, impulsada por la evolución del tipo de cambio y de los costos internacionales de insumos y bienes terminados.