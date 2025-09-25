El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) relevó una baja de la pobreza en el primer semestre de 2025, con un porcentaje del 31,6% de personas.

El estudio del organismo, que conduce Marco Lavagna, indicó que la cifra del primer semestre de este año contrasta con la del primer semestre de 2024, cuando había escalado al 52,9%, después de registrar 40,1% en el mismo período de 2023.

En cuanto a la indigencia, las cifras del INDEC también muestran una baja en los primeros seis meses de este año, con un 6,9% de personas, frente al 18,1% registrado un año atrás y al 9,3% de 2023.

Al hacer zoom en Córdoba, los datos oficiales indican que en el Gran Córdoba la pobreza fue del 29,4%, mientras que la indigencia se ubicó en 4,7%.