El Indio Solari empieza por el final

Carlos "Indio" Solari dijo que "es hora de recular un poquito", en referencia a su enfermedad de Parkinson, una "neurodegeneración progresiva" que afecta su movilidad y equilibrio. "Ya no tengo la energía que tenía antes, y eso se nota en el escenario", añadió.

En una entrevista exclusiva al Mariscal Romero, de España, Solari no descartó la posibilidad de seguir componiendo música y trabajando en proyectos musicales, pero aseguró que ya no volverá a subirse a un escenario.

"Me gusta mucho la idea de hacer música en un estudio, sin tener la presión de tener que tocar en vivo. Pero eso lo veremos más adelante", dijo, y agregó: "Lo que es seguro es que no voy a volver a hacer shows en vivo, ya no estoy en condiciones físicas para eso".

La noticia del retiro de Indio Solari de los escenarios no será fácil de digerir para sus seguidores, quienes han disfrutado de su música y presencia en vivo durante décadas. A sus 74 años, Solari dijo que ya no tiene más ganas de presentarse en vivo y que su futuro en la música estará enfocado en trabajar en el estudio con sus proyectos alternativos.

Solari seguirá haciendo música y escribiendo canciones. Además entregó su banda y marca a Los Fundamentalistas del aire acondicionado, la banda con la que ha trabajado durante los últimos 15 años, y dijo que su papel ahora será el de un "consigliere", para dejar crecer a los jóvenes en la música.