Desde su residencia donde cumple arresto domiciliario, Cristina Fernández de Kirchner volvió a irrumpir en la escena política, esta vez utilizando las recientes declaraciones de Donald Trump como plataforma para enviar un mensaje electoral.

Donald Trump: "Si Javier Milei pierde, no seremos generosos con Argentina"

La expresidenta compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un fragmento del diálogo entre el expresidente estadounidense y Javier Milei durante su encuentro en Estados Unidos, haciendo foco en una advertencia clave lanzada por Trump.

El mensaje de Fernández fue conciso pero con fuerte carga política. Primero replicó la frase que Trump dirigió a Milei: “Nuestros acuerdos dependen del resultado de las elecciones”. Luego, sin rodeos, sumó una consigna dirigida directamente a los votantes argentinos: “¡Argentinos, ya saben qué hacer!”.

Con esta publicación, la exmandataria dejó claro que interpreta las palabras del líder republicano como una señal para rechazar al oficialismo en las urnas en los próximos comicios legislativos.