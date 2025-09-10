El gobierno de Javier Milei logró sacar la cabeza del agua en materia económica después que el Palacio de Hacienda anunció este miércoles que renovó el 91% de los vencimientos de deudas en pesos.

La Secretaría de Finanzas que encabeza Pablo Quirno informó que adjudicó en la operación 6,63 billones de pesos en una semana en la que había vencimientos por $7,25 billones.

Después de un lunes negro, por el impacto en el mercado de una amplia derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, la administración libertaria ofreció una serie de Lecaps y bonos para las renovaciones de deuda.

Las operaciones estuvieron acompañadas por una baja de la tasa por parte del Banco Central de la República Argentina, que pasó del 45% al 35%, sin echar mano a una suba de encajes bancarios.

Antes de las elecciones bonaerenses, el presidente Javier Milei sostenía que las altas tasas que afectan a la producción eran necesarias frente al "riesgo kuka".