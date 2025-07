El Ministerio de Salud de la Nación advirtió sobre un brote de hepatitis A en Argentina

En el último Boletín Epidemiológico Nacional, emitido por el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional advirtió por un brote de Hepatitis A en todo el país.

Esto ya que en los primeros seis meses de este 2025 se registraron 69 casos, cifra muy cercana a la que se registró en todo 2024 (70 en total).

Cabe recordar que la hepatitis A es una inflamación hepática aguda causada por el virus de la hepatitis A (VHA), cuya principal vía de transmisión es fecal-oral, a través del consumo de agua o alimentos contaminados o por contacto persona a persona. Su propagación se asocia a condiciones sanitarias deficientes y prácticas de higiene inadecuadas.

De los casos confirmados, 40 se encuentran en región Centro: CABA (13), Buenos Aires (11), Córdoba (11) y Santa Fe (5); 19 en NOA: Jujuy (4), Salta (13) y Tucumán (2) y el resto en Mendoza (2), San Luis (1), Formosa (3), Chubut (2), Río Negro (1) y Neuquén (1).

Se registraron principalmente en varones de entre 20 a 39 años.

La Hepatitis A, a diferencia de otras hepatitis virales (B y C), no presenta formas crónicas, pero puede generar cuadros clínicos graves como la hepatitis fulminante, especialmente en población pediátrica no inmunizada.

En lo que va de este siglo, se han registrado brotes esporádicos en adultos jóvenes (20-39

años) en los años 2009, 2012, 2014 y 2018, con una tasa de incidencia cuatro veces mayor en

varones que en mujeres.