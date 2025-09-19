El Gobierno Nacional no atraviesa su mejor momento y el mercado se lo hizo saber con una fuerte suba del dólar registrada durante los últimos días. Este viernes, el Banco Central vendió 678 millones de dólares para mantenerlo a poco más de $1.500.

En ese marco, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó un extenso texto en el que remarcó los logros del Gobierno Nacional, aceptó la necesidad de una autocrítica y señaló que hay un futuro próspero para el país.

“Nos duele que las mejoras tarden en llegar a todos y también tenemos hijos que no queremos que se vayan. Además cometemos errores y tenemos falencias. Pero hoy pensaba que en estos días nos quedamos en esto, y que nos olvidamos de recordar eso que vinimos a construir y por lo que el presidente Javier Milei nos convocó”, expresó el ministro.

Tras esto, repasó el superávit fiscal sostenido ("Esto nadie lo había hecho"), los pocos niveles de inflación y la baja de la pobreza.

Y planteó un buen futuro para el sector energético, donde ya se dan “inversiones colosales”, y aseguró que eso impactará en la industrialización del país.

“También hay en marcha un boom de la minería. También hay futuro en el campo. Y después están los kioskos y curros que estamos desarmando”, precisó Sturzenegger.

Tras varias menciones más a la gestión, concluyó: “En fin, hay tanto por construir, que me pareció que valía la pena parar la pelota y pensar un instante en todo esto. En cual era el sueño que queríamos y que estamos construyendo. El propósito por el que asumimos esta tarea y para el que votaste lo que nunca habías votado en tu vida. “El rumbo que se tome de acá en más depende de vos”.