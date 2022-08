El accionar policial de los efectivos frente a los manifestantes que se encontraban en la puerta del edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner, en Recoleta, causó opiniones cruzadas de un lado y del otro del arco político.

Por su parte, Patricia Bullrich, presidente del Pro, afirmó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería haber actuado de manera más firme: "Si vos tenés miedo, le transmitís ese mismo miedo de la Policía".

Esto es a raíz del video en el que se ve como un grupo de manifestantes, entre ellos Juan Grabois, logra correr el camión hidrante que la Policía de la Ciudad había puesto en el lugar para comenzar a colocar vallas.

"Cuando vos tomás la decisión de poner la valla, la mantenés. Y no te corrés de ahí. Lo que te están poniendo en duda no es la valla, eso es simbólico. Ponen en duda tu Gobierno. El Gobierno está en el que mantiene el orden. Y vos no podés entregar ese orden", manifestó Bullrich.

Es por ese motivo que la presidente del Pro afirmó que ven "débiles" a la coalición opositora. "Dicen que Juntos por el Cambio nunca va a gobernar porque le toman la calle", señaló.

La respuesta del Gobierno de la Ciudad no tardó en llegar: en diálogo con Radio con Vos, Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad, calificó como "desafortunadas" las declaraciones de Bullrich y aseguró que "estos comentarios son funcionales al kirchnerismo".

A su vez, en declaraciones por televisión afirmó que la presidente del Pro "prioriza intereses personales por encima de los intereses de la República".

Fuerte repudio y denuncia de FdT

Por su parte, desde el Frente de Todos repudiaron fuertemente el accionar de la policía. El senador Oscar Parrilli dialogó con Radio 10 y afirmó:

"Lo que ocurrió el fin de semana demuestra que hay un actitud de sitio en la casa de Cristina. Fue sitiada y la intención fue aislarla de la gente."

Por su parte, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la nación, se refirió puntualmente a las agresiones de la Policía hacia Máximo Kirchner, que fueron capturadas en un video: "Estamos en democracia y un diputado de la Nación tiene derecho a expresarse".

En ese sentido, los diputados Eduardo Valdés, Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade denunciaron formalmente ante la Justicia a Horacio Rodríguez Larreta y a Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad porteño, por violación a la Ley de Inteligencia y, además, por coacción agravada e intimidación pública.