A dos meses de la desaparición y el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el presidente Alberto Fernández se reunió este lunes durante su visita a Chaco con la madre de la víctima, Gloria Romero.

El encuentro, que había sido acordado previamente, duró casi dos horas y tuvo lugar en el aeropuerto de dicha provincia antes de que el primer mandatario regresara a Capital Federal tras su paso por Resistencia. Fernández viajó para acompañar al gobernador Jorge Capitanich en el 7° Congreso Internacional Sobre Discapacidad.

De acuerdo a lo informado, en la extensa reunión, la madre de la joven de 28 años asesinada presuntamente por César Sena con la complicidad de sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, le contó al Presidente detalles del caso que conmovió al país y él le expresó su solidaridad.

“La escuché con mucha atención. Todos queremos que se haga Justicia y que los responsables de tan brutal crimen sean juzgados y condenados”, solicitó el mandatario según publica Infobae.

Por su parte, Romero contó en un video en su cuenta de Instagram: “Estuvimos hablando más de dos horas de los movimientos sociales y yo le estuve contando todo lo que pasa acá, todo lo que yo vi, todo lo que pasa con la causa”.

"Le estuve pidiendo por favor que intervenga con el tema de las casas del barrio Emerenciano. Le dije lo que yo pensaba de los políticos, que eran todos unas cucarachas y me dijo que 'yo te voy a demostrar que no', le tengo fe y espero que me lo demuestre. Me fui con esperanza", relató la mamá de Cecilia.

Además, Romero señaló que le pidió a Fernández "que intervenga la justicia del Chaco, eso es lo más importante para mí. Que sea transparente el tema de la justicia en el Chaco".

Y por último expresó: “Estoy muy conforme, charlamos mucho. No tengo ninguna bandera política y espero que con esto se termina la persecución política”.

La movilización, a dos meses de la desaparición de Cecilia

En tanto, la mamá de la joven asesinada convocó en las últimas horas a quienes quieran acompañarla en la manifestación que se realizó en la mañana de este martes frente a la fiscalía encargada de investigar el femicidio, y a la vigilia que se realizará por la noche.

La concentración tendrá lugar en la plaza 25 de Mayo a partir de las 23 horas de este 1° de junio hasta el miércoles 2, día en que se cumplirán dos meses de la desaparición y el crimen de Cecilia.

Desde sus redes sociales, Gloria Romero pidió “a toda la comunidad” que la acompañe con esténcil y pintura rosa en spray para dibujar el rostro de su hija en espacios públicos. El horario elegido para la actividad, explicó, responde a tratar de no entorpecer la actividad de comercios de la ciudad y tampoco la circulación vehicular.

En tanto, el jueves 3 de agosto se realizará un homenaje a la joven asesinada en el Parque de la Democracia a partir de las 20, fecha en que Cecilia debería cumplir 29 años.