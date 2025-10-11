En el marco de su recorrida por distintas provincias del país, el presidente Javier Milei llegó este sábado a Corrientes como parte de su gira federal previa a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

La visita se dio pocas horas después de su paso por Chaco, en una agenda intensa que busca apuntalar a los candidatos de su espacio en regiones clave.

Acompañado por su hermana Karina Milei —actual secretaria general de la Presidencia— y por Virginia Gallardo, exvedette y actual postulante a una banca en la Cámara de Diputados, el mandatario protagonizó un acto con el estilo informal que lo caracteriza: sin escenario tradicional y megáfono en mano, arengó a sus seguidores con un mensaje breve pero enfático: “No aflojen”.

Tras sus palabras, Milei subió a la parte trasera de una camioneta para saludar a la gente, en una escena que combinó contacto directo con los simpatizantes y una estética de campaña ya habitual en sus presentaciones.

Esta serie de actos en el interior del país se desarrolla en paralelo a su agenda internacional, que lo llevará próximamente a los Estados Unidos, donde prevé reunirse con el expresidente Donald Trump.