El presidente Javier Milei debió suspender por incidentes un acto en Santa Fe
El episodio ocurrió en el marco de la campaña para los comicios del 26 de octubre. Militantes libertarios se cruzaron con manifestantes opositores y la Policía Federal debió suspender la recorrida que iba a realizar el primer mandatario.
Tal como ya ocurrió en La Matanza y Tierra del Fuego, este sábado el presidente Javier Milei debió suspender un acto de campaña en Santa Fe de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, luego de que se produjeran graves incidentes y forcejeos entre militantes libertarios y manifestantes opositores.
La tensión en la capital de la tercera provincia más grande del país se desató en la zona céntrica, donde el mandatario tenía planificado un saludo a sus simpatizantes.
En ese lugar, manifestantes de izquierda destruyeron completamente un gazebo de La Libertad Avanza (LLA) al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”.
Finalmente, el presidente saludó a su militancia desde un balcón del Hotel Los Silos.
Posteriormente, al retirarse la comitiva presidencial del hotel, opositores insultaron a la caravana e intentaron frenar los vehículos. En ese momento intervino la Policía Federal y detuvo a entre tres y cinco personas.
Tras los incidentes, el presidente Milei partió rumbo a Entre Ríos para continuar con su recorrida de campaña. En Paraná, el jefe de Estado fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio.
Para la tarde del sábado se convocó a los militantes libertarios paranaenses en la costanera bajo la consigna “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.