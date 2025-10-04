Tal como ya ocurrió en La Matanza y Tierra del Fuego, este sábado el presidente Javier Milei debió suspender un acto de campaña en Santa Fe de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, luego de que se produjeran graves incidentes y forcejeos entre militantes libertarios y manifestantes opositores.

La tensión en la capital de la tercera provincia más grande del país se desató en la zona céntrica, donde el mandatario tenía planificado un saludo a sus simpatizantes.

En ese lugar, manifestantes de izquierda destruyeron completamente un gazebo de La Libertad Avanza (LLA) al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”.

Finalmente, el presidente saludó a su militancia desde un balcón del Hotel Los Silos.

Posteriormente, al retirarse la comitiva presidencial del hotel, opositores insultaron a la caravana e intentaron frenar los vehículos. En ese momento intervino la Policía Federal y detuvo a entre tres y cinco personas.

Tras los incidentes, el presidente Milei partió rumbo a Entre Ríos para continuar con su recorrida de campaña. En Paraná, el jefe de Estado fue recibido por el gobernador Rogelio Frigerio.

Para la tarde del sábado se convocó a los militantes libertarios paranaenses en la costanera bajo la consigna “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.