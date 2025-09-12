Finalmente, y como ya habían adelantado desde Casa Rosada, el presidente Javier Milei firmó el veto a la ley de distribución de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN).

La iniciativa, impulsada por los gobernadores, había sido sancionada por el Congreso y establecía el reparto de fondos entre las provincias.

Al igual que con los anteriores vetos, el argumento principal es que el proyecto pone en riesgo el equilibrio fiscal de la administración nacional.

El documento con el veto fue enviado al Senado. El camino a seguir es como el de la Emergencia en Discapacidad: la Cámara Alta podrá volver a discutir si rechaza el veto del presidente para ratificar la norma y de hacerlo, la Cámara Baja deberá hacer lo propio.

Se trata de una decisión que opaca la relación entre los mandatarios provinciales y el presidente. Este jueves se realizó la primera mesa federal convocada por el Gobierno Nacional y solo estuvieron presentes tres gobernadores.