En su primera aparición pública luego de su controvertido viaje a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei retomó la agenda local y este sábado participó en la inauguración de la Feria Internacional del Turismo (FIT) 2025, que se desarrolla en La Rural de Palermo.

El primer mandatario no hizo referencias al anunciado swap ofrecido por el gobierno de Donald Trump por US$20.000 millones, pero sí aprovechó el contexto turístico para anunciar sus objetivos parlamentarios en caso de que, luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre, La Libertad Avanza consiga sumar más representantes tanto en Diputados como en Senadores.

El presidente sostuvo que para reactivar el turismo “se precisan inversiones” y que para eso “hay que reformar el mercado de trabajo para que contratar sea más accesible”.

Vaticinó, incluso, que hay que “sacarse de encima el flagelo de la industria del juicio, que lleva negocios a la quiebra para beneficiar a unos pocos vivos. Y necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables”, marcó.

O sea, el presidente Javier Milei aprovechó el ámbito de la FIT para reclamar nuevamente por las reformas fiscal y laboral, las que el Gobierno pondrá de nuevo en discusión luego de la conformación del nuevo parlamento, hecho que se producirá después del próximo 10 de diciembre.

Junto al primer mandatario se hicieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Lisandro Catalán; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

“Nuestro gobierno tiene todo muy claro; por eso hicimos el reordenamiento macroeconómico que hicimos. Queremos que el país sea competitivo. También tenemos claro que la solución no es volver al catastrófico sendero de las devaluaciones recurrentes, tampoco inflar artificialmente la demanda emitiendo pesos a mansalva o imponiendo regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país”, finalizó el presidente.