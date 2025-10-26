El presidente Javier Milei votó en medio de un fuerte operativo de seguridad

El presidente Javier Milei votó minutos antes del mediodía del domingo en una sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro, en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

El primer mandatario no realizó declaraciones a la prensa y, en la puerta del establecimiento, saludó a sus seguidores que se acercaron al lugar mientras esperaba su turno para votar porque tenía a varias personas por delante.

Tras emitir su voto, el líder libertario se retiró saludando a más personas y posando para las fotos con algunas de ellas; luego se alejó en la camioneta que lo trasladaba junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.