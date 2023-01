Luego de confirmar la decisión de pedir el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el presidente Alberto Fernández se reunirá en Casa Rosada con los gobernadores que acompañaron el reclamo contra la ciudad de Buenos Aires por el tema de la coparticipación, en el que el máximo tribunal fallara a favor del distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta.

Cabe recordar, que el escándalo se desató cuando tomaron estado público los chats entre el vocero de Rosatti y el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D`alessandro, en los que le adelanta le argumentos para el conflicto que Juntos por el Cambio mantiene con el Frente de Todos sobre la integración del Consejo de la Magistratura, el órgano que entre otras cosas se encarga de la designación y remoción de jueces.

Además, el hombre de confianza de Rosatti, Silvio Robles, le dice exactamente lo que hay que hacer: “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le dice Robles, para acto seguido enviarle al funcionario de la ciudad de Buenos Aires un largo texto, con un punteo de argumentos por los que Cristina Kirchner no podría nombrar a Martín Doñate como representante del oficialismo. Doñate, de Unidad Ciudadana, mantiene una disputa con el cordobés Luis Juez, senador del PRO, quien reclama para sí la banca en el Consejo de la Magistratura.

Según informaron a Télam fuentes oficiales, el encuentro se realizará desde las 10 y será el segundo entre el mandatario y gobernadores desde que el máximo tribunal dictara una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal para el distrito.

El pasado domingo por la mañana, antes de viajar a Brasil para participar de la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula Da Silva, Fernández anunció que la decisión de impulsar un pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema -también presidente del Consejo de la Magistratura- contaba con el respaldo de gobernadores.

En una carta pública difundida el pasado domingo, en el primer día del año, el mandatario agregó además que se pedirá que "se investiguen las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal".

"He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti", afirmó el mandatario a través de una carta que difundió la Casa Rosada.

"Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión" de la justicia, consideró.

Y apuntó a Rosatti al decir que, además de ser titular de la Corte, "tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso".

"En virtud de eso se autoproclamó presidente del Consejo de la Magistratura", advirtió. Fernández añadió que "uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho; lo que vimos en Lago Escondido fue terrible. Nadie dijo 'no viajamos, no me pagaron el viaje'", en alusión al viaje de jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios de medios de comunicación a esa zona patagónica.

Aseguró que tomó personalmente la resolución de impulsar el juicio político a Rosatti porque "estoy absolutamente convencido, planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite. Es una decisión que yo tomé".

Fuente: Télam