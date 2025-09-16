El presidente Javier Milei presentó este lunes el proyecto de Presupuesto 2026 a través de una Cadena Nacional emitida a las 21 horas.

Allí, entre otras cuestiones, adelantó que se incrementarán por encima de la inflación los aportes para Salud, Educación, Jubilaciones y Pensiones por Discapacidad.

Lo hizo tras asegurar que el proyecto que envió al Congreso defiende el equilibrio fiscal pero que, al mismo tiempo, la prioridad de su gobierno "es el capital humano”.

Según precisó, en el próximo año, si se aprueba la iniciativa, habrá un aumento en términos reales por encima de la inflación proyectada para el próximo año del 5% en la partida de las jubilaciones, un 17% para salud, 8% en educación y un 5% el monto recibido por cada pensionado por discapacidad. Además, aumenta 4,8 billones de pesos la partida para universidades nacionales.