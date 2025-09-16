El PRO Nacional expresó su apoyo al Presupuesto 2026 que enunció el presidente Javier Milei por cadena nacional el lunes a la noche.

En un escueto mensaje en las redes sociales, el socio político de La Libertad Avanza expresó: “Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio”.

Mientras todavía se espera un posicionamiento del expresidente Mauricio Macri, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el partido amarillo calificó de una “señal de madurez” el envío de la Ley de Leyes al parlamento.

“Ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina”, concluyó el PRO.

La Libertad Avanza competirá en las próximas elecciones de octubre junto al PRO en diez provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.