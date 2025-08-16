El salto del dólar a fines de julio ya pega en las góndolas y los precios de los alimentos subieron un 3,1% en las primeras dos semanas de agosto a raíz de las alzas en carnes y bebidas, que fueron levemente compensadas por la baja de algunos productos.

Los datos se desprenden del último Informe de Avance elaborado por la consultora LCG para la segunda semana del corriente mes, donde los alimentos y bebidas relevados arrojaron un alza del 1,1% tras el aumento del 2% en la primera semana. Solo en julio, el tipo de cambio mayorista avanzó más de un 14%.

Desde la implementación de las bandas cambiarias, el dólar registró un aumento acumulado del 21%. Por eso, pese a que hasta ahora el impacto fue limitado, la mayoría de los analistas coincide en que "es inevitable que parte de esto se traslade a precios", especialmente para las exportaciones agrícolas y los bienes importados.

"El otro factor clave es la debilidad de la economía, y en particular del consumo masivo, que evita que la devaluación llegue a las góndolas", señala un texto de la consultora Econviews, que ve "unos meses de inflación en torno a levemente encima del 2% mensual, sobre todo si sigue la volatilidad cambiaria antes de las elecciones."