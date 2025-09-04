El Senado tratará este jueves el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La sesión comenzará desde las 11 en la Cámara Alta, y estará presidida por Bartolomé Abdala.

La vicepresidenta Victoria Villarruel ocupa de manera interina el Ejecutivo por el viaje oficial de Javier Milei a Estados Unidos.

La ley había sido sancionada en julio con apoyo mayoritario. En ella, se prevé la actualización de prestaciones, mejoras en beneficios, compensación deudas con prestadores y ajuste de aranceles de acuerdo con la inflación. El Gobierno la vetó en su totalidad.

La oposición intentará conseguir los dos tercios de los votos para insistir con la norma. La Cámara de Diputados ya rechazó el veto en agosto.

Si el Senado repite la decisión, se anularía un veto presidencial por primera vez en más de veinte años.

Cabe remarcar que el debate se da en medio del escándalo por las denuncias por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las grabaciones revelan presuntos sobornos y recortes de pensiones con fines políticos, lo que derivó en investigaciones judiciales.

En paralelo, el cuerpo discutirá cambios a la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia. El proyecto propone plazos más estrictos para el Congreso y que el rechazo en una sola cámara alcance para dejar sin efecto los DNU. Además, se busca precisar los criterios de necesidad y urgencia.