El Senado de la Nación realiza una sesión este jueves para que se traten los proyectos de Emergencia Pediátrica y de Refuerzo Presupuestario para Universidades Nacionales y un grupo de Decretos de Necesidad y Urgencia que incluyen la disolución de Vialidad y la reestructuración de organismos como el INTA y el INTI, entre otros.

La sesión comenzó pasadas las doce del mediodía con 46 senadores sentados en sus bancas.

El temario del día comenzó con el paquete de DNUS que ya fueron rechazados en Diputados. Los cinco decretos fueron rechazados por los dos tercios de los senadores presentes.

El grupo de normativas incluyó la disolución de Vialidad, la reforma del INTI y del INTA, la reconfiguración de organismos culturales, el quite de autonomía al Banco Nacional de Datos Genéticos y el régimen especial de la marina mercante nacional.

Más tarde llegó el turno de dos proyectos complejos para el Gobierno Nacional, que ya viene de sufrir un rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, como son la Emergencia Pediátrica y el financiamiento universitario.

El primer tema a tratar fue el aumento presupuestario para la casa de altos estudios que concitó un apoyo mayoritario de los senadores con 58 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones.

Cerca de las nueve de la noche comenzó el último debate de la jornada que tiene como emblema el reclamo de los equipos de salud del Hospital Garrahan.