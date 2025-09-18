El Senado sancionó la ley “Nicolás” sobre atención sanitaria
La iniciativa, que busca evitar diagnósticos erróneos y mala praxis, había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en el año 2023. La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero fue la única que votó en contra.
En diciembre de 2023, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto conocido como la “Ley Nicolás” que tiene como objetivo evitar diagnósticos errados y mala praxis.
Casi dos años después, y al borde de perder estado parlamentario, la Cámara de Senadores hizo lo propio y también aprobó la iniciativa que legisla la atención sanitaria y que lleva ese nombre en honor a Nicolás Deanna, un joven que falleció por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo.
El proyecto contó durante estos años con el empuje de la ONG "Por la Vida y la Salud", liderada por Gabriela Covelli, mamá de Nicolás.
La votación fue aprobada con 69 votos a favor y 1 en contra (la cordobesa Carmen Álvarez Rivero). Hubo además 3 ausentes al momento de la votación.
El primer artículo de la ley establece que se debe asegurar el “derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.
Además, se instaura "una duración de los turnos y de las horas de trabajo del equipo de salud que eviten su agotamiento" y garantiza "una dotación del personal de salud que satisfaga las necesidades del servicio".