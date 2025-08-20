El Senado de la Nación realizará una sesión este jueves, desde las 11, para que se traten los proyectos de Emergencia Pediátrica y de Refuerzo Presupuestario para Universidades Nacionales.

Se trata de dos proyectos complejos para el Gobierno Nacional, que ya viene de sufrir un rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las iniciativas obtuvieron dictamen este martes y desde la oposición impulsaron para que sean tratadas cuanto antes en la Cámara Alta.

Todo indica que los proyectos serán aprobados -el oficialismo tiene todos los números en contra en el Senado- y, por ende, el presidente Javier Milei se verá obligado a aplicar dos vetos más. La excusa es siempre la misma: no poner en riesgo el equilibrio fiscal.

Además, en la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles, los senadores acordaron tratar también cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU ya rechazados la semana pasada por Diputados, por lo que perderán vigor.