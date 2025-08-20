El Senado tratará este jueves la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario
Los proyectos obtuvieron dictamen en los plenarios realizados el martes 19 de agosto. De aprobarse, el Gobierno nacional ya anunció que los vetará.
El Senado de la Nación realizará una sesión este jueves, desde las 11, para que se traten los proyectos de Emergencia Pediátrica y de Refuerzo Presupuestario para Universidades Nacionales.
Se trata de dos proyectos complejos para el Gobierno Nacional, que ya viene de sufrir un rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las iniciativas obtuvieron dictamen este martes y desde la oposición impulsaron para que sean tratadas cuanto antes en la Cámara Alta.
Todo indica que los proyectos serán aprobados -el oficialismo tiene todos los números en contra en el Senado- y, por ende, el presidente Javier Milei se verá obligado a aplicar dos vetos más. La excusa es siempre la misma: no poner en riesgo el equilibrio fiscal.
Además, en la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles, los senadores acordaron tratar también cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU ya rechazados la semana pasada por Diputados, por lo que perderán vigor.