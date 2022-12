Se aproxima una nueva Navidad y con ella la oferta on demand brinda numerosos títulos para el entretenimiento.

HBO Max prepara su especial “Jo-Jo-Jo-Yas Navideñas”, donde todo es emoción. Diciembre es un mes lleno de reencuentros, alegrías, despedidas, desafíos que terminan y otros que están por comenzar. La plataforma trae un montón de sorpresas para acompañarte en tu celebración, porque no hay vísperas navideñas sin una buena historia de navidad.

Durante diciembre, disfruta de esta colección de nuevas películas y los clásicos de siempre, ya disponibles en la plataforma, y los mejores episodios navideños de tus series favoritas.

NAVIDAD EN VIVO

Un codiciado puesto de trabajo se abre en un importante programa matutino de la televisión mexicana, y el proceso de selección consistirá en competir en desafíos extravagantes durante la fiesta de Navidad del equipo de producción. Dos antiguos amigos llevarán la competencia al extremo, incluso si los sentimientos entre ellos les digan que hagan lo contrario. Producción original mexicana dirigida por Salvador Suarez Obregón y protagonizada por Regina Pavón, Jesús Zavala, Anahí Ahue, Yuriria Del Valle, Esmeralda Soto y Harold Azuara.

LA NAVIDAD DE LAS MADRES REBELDES (A BAD MOMS CHRISTMAS)

Tres mujeres agotadas de las tareas del hogar deciden rebelarse en contra de sus obligaciones y del poco mérito que reciben al crear la fiesta de navidad perfecta para la familia. Por si fuera poco, deberán lograrlo con sus propias madres en casa. Filme estelarizado por Susan Sarandon y Mila Kunis.

UNA NAVIDEÑA HISTORIA DE NAVIDAD (A CHRISTMAS STORY CHRISTMAS)

De la mano de Warner Bros. Pictures y HBO Max, llega esta comedia familiar, la esperada secuela de la película “Una historia de Navidad''. Ahora, Ralphie ya es un adulto y debe encargarse de la Navidad y todo lo que trae aparejado, esta vez, como padre. Peter Billingsley regresa al papel que ha hecho que niñas y niños de todas las edades esperen con ansias la mañana de la Navidad como ninguna otra.

LAST TRAIN TO CHRISTMAS

Es Nochebuena en 1985 y Tony Towers (interpretado por Michael Sheen) tendrá el viaje de su vida a bordo del tren Londres-Nottingham. Al cambiar de un vagón al otro en este tren, Tony es transportado en el tiempo hasta distintos momentos de su vida.

UN MISTERIO DE NAVIDAD (A CHRISTMAS MYSTERY)

Un niño descubrió unos cascabeles mágicos de Santa Claus en Pleasant Bay, Oregón, lo que trajo un siglo de prosperidad y paz a la población. Ahora, los cascabeles desaparecieron antes de la Navidad y un grupo de jóvenes deberá encontrarlos.

EL ÁRBOL DEL ÁNGEL (THE ANGEL TREE)

Tras recibir la oferta de un artículo firmado para la revista online en la que trabaja, Rebecca McBride acude a su pueblo natal después de 20 años para investigar el misterio de un árbol de Navidad que cumple deseos. Allí tendrá la oportunidad de reencontrarse con su pasado y recuperar la fe en la magia de la Navidad. Protagonizada por Jill Wagner, Lucas Bryant y Cassidy Nugent.

OPERACIÓN FELIZ NAVIDAD

El plan de tres carteristas de dar el mayor golpe de sus carreras en Navidad se ve frustrado cuando Santa les ordena encontrar tres preciados regalos o atenerse a las consecuencias. Filme mexicano dirigido por Alfonso Iñiguez, protagonizado por Diana Bovio, Ricardo Polanco, Paco Rueda y un gran elenco.

Completan esta colección Convención de Santa Claus, Navidad en 8 bits, El hermano de Santa, Una Navidad en Hollywood, Navidad sin filtro, Navidad cancelada, Una Navidad de loco, Especial de Navidad de Alf y muchos otros filmes.

Episodios navideños de tus series favoritas

Una colección especial para revivir los episodios más inolvidables de las festividades, de las series que se robaron tu corazón.

Estarán disponibles: Friends, The Big Bang Theory, The Office, Two and a Half Men, Rick and Morty, House, El Príncipe del Rap en Bel-Air, The Vampire Diaries, Mad Men, Batman: The Animated Series, Robot Chicken, 2 Broke Girls, Hart of Dixie, Starstruck, entre otras.