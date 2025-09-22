Alivio para el presidente Javier Milei. Es que, este lunes, llegó el respaldo de Estados Unidos a través del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que tuiteó por la mañana que el país norteamericano está dispuesto “a hacer lo necesario para apoyar a Argentina”. El mensaje fue interpretado como un espaldarazo al gobierno libertario en medio de la tensión cambiaria y la preocupación por las reservas del Banco Central.

Según Bessent, el Tesoro estadounidense analiza alternativas de asistencia financiera para el país, incluyendo swap, compras directas de moneda y adquisiciones de deuda soberana, con el objetivo de reforzar las reservas. “Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa” , agregó.

Además, se confirmó un encuentro clave para este martes en Nueva York, entre Bessent, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Javier Milei. Allí se debatirán las posibles mecanismos de cooperación financiera y comercial.

En paralelo, Milei agradeció por X: “Enorme agradecimiento al secretario Scott Bessent y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino… Nos vemos el martes en Nueva York”.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva también se pronunció por X. “Tomamos con satisfacción la declaración de apoyo de Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”, indicó.

La reacción de los mercados

Los mercados reaccionaron positivamente al anuncio: los ADRs treparon hasta 16% y el S&P Merval subió 6,1%, con avances destacados en BBVA, BYMA, Supervielle, Galicia y Metrogas. Los bonos también mostraron fuertes alzas, liderados por Bonar 2041 (+18%), Bonar 2029 (+17%) y Global 2029 (+16,9%).

En paralelo, el dólar oficial cayó unos $45 hasta ubicarse en torno a $1.470, mientras que el blue cerró en $1.475 tras una leve recuperación. El riesgo país retrocedió más de 250 puntos, hasta 1.142 unidades, después de superar los 1.400 la semana pasada, reflejando la reacción positiva de los inversores ante el respaldo internacional y las medidas locales.