Elecciones 2025: cómo cotiza el dólar cripto, a la espera de los resultados
Según los principales exchanges, el dólar cripto operaba con descensos de entre 0,5% y 1,2%.
Se acaba de cerrar la votación para las elecciones legislativas 2025, con un 66% de participación a nivel nacional, y hay un dólar que "no duerme".
Por el momento, el dólar cripto muestra este domingo una tendencia a la baja.
Según los principales exchanges, las stablecoins (criptomonedas atadas al dólar) operaban con descensos de entre 0,5% y 1,2%.
Principales cotizaciones promedio este 26 de octubre:
- Tether (USDT) $ 1.573,64 (-0,51%).
- USD Coin (USDC) $ 1.566,76 (-1,18%).
- Dai (DAI) $ 1.578,05 (-0,50%)
En Lemon, el exchange con más usuarios activos del país, el USDT cotizaba a $ 1.557,50, con una baja de 0,32% en 24 horas y de 1,27% en la última hora.
Por su parte, Binance ofrecía el dólar cripto $ 1.557, mientras que en Bitso operaba cerca de $ 1.553.
Atentos a los resultados, que comenzarán a publicarse a las 21 horas, los mercados esperan una reconfiguración en los valores cambiarios.
El viernes previo a la elección, el dólar oficial mayorista cerró en $ 1.491,72, y el minorista en $ 1.515, con leves subas semanales, que empujaron los valores al techo de la banda.