Se acaba de cerrar la votación para las elecciones legislativas 2025, con un 66% de participación a nivel nacional, y hay un dólar que "no duerme".

Por el momento, el dólar cripto muestra este domingo una tendencia a la baja.

Según los principales exchanges, las stablecoins (criptomonedas atadas al dólar) operaban con descensos de entre 0,5% y 1,2%.

Principales cotizaciones promedio este 26 de octubre:

Tether (USDT) $ 1.573,64 (-0,51%).

USD Coin (USDC) $ 1.566,76 (-1,18%).

Dai (DAI) $ 1.578,05 (-0,50%)

En Lemon, el exchange con más usuarios activos del país, el USDT cotizaba a $ 1.557,50, con una baja de 0,32% en 24 horas y de 1,27% en la última hora.

Por su parte, Binance ofrecía el dólar cripto $ 1.557, mientras que en Bitso operaba cerca de $ 1.553.

Atentos a los resultados, que comenzarán a publicarse a las 21 horas, los mercados esperan una reconfiguración en los valores cambiarios.

El viernes previo a la elección, el dólar oficial mayorista cerró en $ 1.491,72, y el minorista en $ 1.515, con leves subas semanales, que empujaron los valores al techo de la banda.