comicios
Elecciones 2025: dónde consultar los resultados oficiales, minuto a minuto
El sitio oficial comienza a cargar datos desde las 21 horas. Expectativa en Córdoba y todo el país.
Para seguir el recuento de votos, minuto a minuto de las Elecciones Legislativas 2025, el Gobierno nacional habilitó el sitio web oficial del escrutinio provisorio.
La única página oficial para consultar los resultados es: https://resultados.elecciones.gob.ar.
La web, que ya está activa con la leyenda "Elecciones Legislativas 2025", permitirá consultar los resultados mediante gráficos interactivos y seguir el avance del escrutinio en todo el país.
De acuerdo con la veda electoral, el sitio empezará a mostrar los primeros resultados electorales a partir de las 21:00 horas de este domingo 26 de octubre.