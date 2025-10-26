Para seguir el recuento de votos, minuto a minuto de las Elecciones Legislativas 2025, el Gobierno nacional habilitó el sitio web oficial del escrutinio provisorio.

La única página oficial para consultar los resultados es: https://resultados.elecciones.gob.ar.

La web, que ya está activa con la leyenda "Elecciones Legislativas 2025", permitirá consultar los resultados mediante gráficos interactivos y seguir el avance del escrutinio en todo el país.

De acuerdo con la veda electoral, el sitio empezará a mostrar los primeros resultados electorales a partir de las 21:00 horas de este domingo 26 de octubre.