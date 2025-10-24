El Código Nacional Electoral (Ley 19.945) establece las reglas que pretenden garantizar que las elecciones se desarrollen de manera libre, transparente y ordenada.

Durante la jornada electoral existen deberes y prohibiciones que alcanzan a las autoridades de mesa, a los partidos políticos y a los propios ciudadanos.

Cuando estas reglas se incumplen, la ley prevé faltas y delitos electorales. Entre las situaciones más comunes que pueden denunciarse se encuentran:

Violaciones a la veda electoral:

*Realizar actos de campaña o proselitismo desde 48 horas antes y hasta el cierre de los comicios.

*Difundir encuestas o proyecciones de resultados en ese mismo plazo.

*Vender bebidas alcohólicas desde 12 horas antes y hasta 3 horas después del cierre.

*Portar armas, insignias o distintivos partidarios en los horarios prohibidos.

*Reuniones y espectáculos públicos.

*Apertura de locales partidarios.

Irregularidades en el proceso de votación:

*Introducir en la urna boletas falsas.

*Sustraer, destruir o adulterar urnas o actas.

*Se encuentra prohibido tomar fotos de la BUP (Boleta Única Papel).

Presiones o coacción sobre los electores:

*Impedir votar a un ciudadano por la fuerza o mediante amenazas.

*Obligar a votar de determinada manera.

*Suplantar la identidad de un elector o votar más de una vez.

Vías disponibles para formular una denuncia durante el desarrollo de los comicios

El sitio oficial www.denunciaselectorales.mpf.gov.ar está destinado a que cualquier persona pueda informar irregularidades detectadas durante el acto electoral, contribuyendo así a la transparencia del proceso y a la defensa de la voluntad popular.

Personalmente cualquier ciudadano puede dirigirse a la jurisdicción correspondiente.

Por teléfono: 011 4314-2908

Utilizando el formulario web disponible en este link.