La Cámara Nacional Electoral informó que hasta las 15 hs votó el 41% del padrón habilitado para sufragar en las elecciones legislativas. El dato representa una menor participación en comparación con los comicios de 2023 y 2021.

En la comparación con las anteriores elecciones legislativas, en 2023, indica que a las 15 en las PASO había votado el 48% del padrón y en las generales el 44,4%. Pero hay que señalar que entonces se realizaron junto a las presidenciales.

El dato anterior de unas legislativas de medio término, es decir con más similitudes con las de este domingo, es de septiembre de 2021, cuando a las 15 en las PASO había votado el 43,5% del padrón y en las generales el 51%. Aunque aquí también hay que hacer una salvedad, ya que se llevó a cabo con protocolos todavía vigentes de la pandemia.

Los comicios legislativos de este domingo marcan un hito en la historia electoral argentina, ya que por primera vez en elecciones nacionales se utilizará la Boleta Única Papel (BUP), sistema que ya se utiliza en Córdoba desde hace varios años.

Aunque representa "un cambio significativo en nuestra idiosincrasia de votación", la expectativa de las autoridades nacionales es que su implementación "no genere mayores contratiempos, ya que se trata de un sistema muy sencillo", según explicó Sebastián Schimmel, secretario de actuación electoral de la Cámara Nacional Electoral.

Si bien en Córdoba, la Boleta Única de Sufragio (BUS) hizo su aparición en 2011, hay una diferencia clave con la Boleta Única de Papel para estas elecciones nacionales. Este domingo se usa la BUP, con marcación por categoría y sin casillero de “lista completa”, recurso propio de la BUS cordobesa en elecciones provinciales y municipales.