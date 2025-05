La ciudad de Buenos Aires irá este domingo a las urnas para elegir la mitad de los representantes para la legislatura porteña. Se trata de 30 de los 60 legisladores que renuevan su banca cada dos años y con mandato por cuatro.

En una elección caldeada por parte de distintos dirigentes nacionales como Javier Milei y Mauricio Macri, la mirada del país estará puesta en ella y servirá como termómetro de cara a los comicios nacionales.

El PRO en un momento crítico

El reinado del PRO en la ciudad se ve amenazado, ya que tras 18 años de poder y con un partido sumamente fragmentado, debe competir contra los libertarios, Santoro y un ex dirigente como Larreta.

La candidatura de Larreta por fuera del espacio, a través de "Volvamos Buenos Aires", generó una feroz interna. Jorge Macri y Mauricio Macri salieron al cruce acusándolo de querer "dividir" al partido, mientras que las encuestas ubican al PRO en tercer lugar.

En ese sentido, el ex presidente Macri había lamentado en una entrevista televisiva, la situación de no poder aunar fuerzas con los libertarios: “No estoy seguro de que vayamos a ganar porque se dividió el voto, la elección va a ser muy difícil. El peronismo puede ganar. Nosotros pusimos el pecho para frenar al kirchnerismo y los libertarios entraron a la cancha a favorecer su presencia”.

¿Los libertarios avanzan?

En la vereda del frente, La Libertad Avanza decidió postular listas únicamente violetas como decisión de la hermana del presidente Karina Milei. De esta forma, en la Ciudad de Buenos Aires los dos partidos irán por separado. La apuesta fuerte será con Manuel Adorni , vocero presidencial y ahora candidato, en una estrategia de “trasladar el efecto Milei” al escenario porteño. “Adorni es Milei”.

La apuesta de Unión por la Patria

Leandro Santoro, viene con fuerza política desde las elecciones 2023 tras llegar al balotaje contra Jorge Macri y posteriormente no competir en la instancia.

El actual dirigente aseguró que el verdadero alcance de lo que está en juego en las elecciones se conocerá “una vez que tengamos los resultados sobre la mesa”. Según argumentó, la contienda dejó de ser local tras la postulación del vocero presidencial como candidato, lo que “a su entender” resignificó la naturaleza del proceso electoral.

Las encuestas

El foco está puesto en tres figuras: Leandro Santoro (Unión por la Patria), Manuel Adorni (La Libertad Avanza) y Silvia Lospennato (PRO). Según una encuesta de Opina Argentina, Santoro lidera la intención de voto individual con el 26,6%, seguido por Adorni (23,7%) y Lospennato (15%).

La Legislatura en juego

Se votan 30 de las 60 bancas de la Legislatura de CABA, mediante el sistema proporcional D’Hondt. Para acceder a una banca, cada fuerza necesita al menos el 3% del padrón, lo que equivale a unos 60 mil votos.

Son 17 las listas que salen a escena. Algunas figuras pesadas de renombre que habitan la política nacional, y otros debutantes que intentarán conquistar el voto porteño.

Repercusiones federales

La Libertad Avanza en el país. En las elecciones provinciales del 11 de mayo, LLA logró buenos resultados en la capital salteña y consolidó alianzas exitosas en Chaco con sectores del radicalismo. En San Luis, en cambio, quedó relegada, reflejando que sin estructura unificada, el rendimiento cae.