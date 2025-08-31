La provincia de Corrientes celebró hoy las elecciones para definir el próximo gobernador y parte de la Legislatura provincial, además de las autoridades municipales en 73 distritos.

Más de 950 mil correntinos estaban habilitados para votar en una jornada en la que, además de la sucesión del gobernador Gustavo Valdés, se renovarán 15 bancas en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado provincial.

Tras 25 años de continuidad de radicalismo, Gustavo Valdés, a través de su hermano Juan Pablo, busca retener el control político de la provincia frente a otros seis competidores

Ante la convocatoria a las urnas competieron siete fórmulas por la gobernación. Por el oficialismo, Valdés busca retener el poder para su fuerza política, Vamos Corrientes, con el impulso de la figura de su hermano Juan Pablo, acompañado por Néstor Pedro Braillard Poccard, actual vicegobernador.

A través de las historias de instagram de la cuenta de La Libertad Avanza Corrientes se emitió un comunicado para referirse a lo que dejó la jornada electoral en la provincia para elegir gobernador. El candidato libertario Lisandro Almirón denunció irregularidades en los cuartos oscuros.

Por su parte, el candidato del peronismo, Martín “Tincho” Ascúa publicó una imagen en sus redes sociales en la que se adjudicó el segundo puesto y la pelea en el balotaje con el hermano del actual gobernador, Juan Pablo Valdés.

En tanto, tres minutos pasaron de las 18, con el cierre de las urnas, el espacio Vamos Corrientes que engloba a Juan Pablo y Gustavo Valdés, candidato y actual gobernador correnitno, publicó una imagen con la frase “Ganamos”.

Por el momento, se supo que los primeros resultados oficiales recién se conocerían entre las 20 y las 20.30.

La votación en la provincia del litoral cerró a las 18, aunque hay centros de votación donde aún había gente haciendo cola para votar.

Las puertas de los establecimiento educativos se cerraron para que estas personas pudieran cumplir con su compromiso cívico, pero nadie más pudo ingresar.

Según publicó Infobae, el último dato dado a conocer por la Junta Electoral, la participación estuvo en el orden del 60%.