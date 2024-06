Durante la sesión en la Cámara de Senadores, en la que se debaten la controvertida Ley Bases y el Paquete Fiscal, el miembro informante del proyecto del Ejecutivo, el legislador puntano Bartolomé Abdala indicó que el oficialismo decidió excluir de las empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA, como así también elimina el Título 8 correspondiente a lo previsional.

En una larga alocución, el senador libertario detalló el camino recorrido por el proyecto desde su presentación hasta la fecha. “Esta ley está basada en el Poder Ejecutivo”, observó, pero remarcó la incorporación de sugerencias y aportes realizadas por todos los sectores, lo que lo llevó a asegurar que “esta es una ley del Congreso, motivo por el cual somos optimistas en que va a ser acompañada”.

Abdala subrayó que “Este dictamen ha sido modificado en más de 30 o 40 sugerencias que fueron incorporadas y que muy gentilmente y democráticamente el bloque oficialista aceptó y acompañó”, destacó el senador puntano.

El presidente provisional del Senado aseguró que “sabíamos que iban a tratar de poner palos en la rueda, que presentarían maniobras para dilatar el tratamiento de esta ley. Pero somos miles y millones los argentinos que estamos dispuestos a atravesar todas las vicisitudes y sobrellevar obstáculos con la confianza en nuestro Gobierno. No estamos solos, nos apoyan millones de argentinos que están esperando que la ley salga adelante”, obviando por completo las manifestaciones en contra de la ley realizadas por organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales, jubilados y otros sectores que se encuentran protestando frente al Congreso.

En otro pasaje, el presidente de la Comisión de Legislación General enfatizó que “ya han transcurrido seis meses y este Congreso no ha dotado a este Gobierno de ninguna ley”. En ese sentido aseguró que el de Javier Milei es “el único gobierno desde el regreso de la democracia al que no se le ha aprobado ninguna ley en este tiempo, vital para su plan de gobierno. Pareciera que la gran mayoría de quienes conforman la vieja política no entendieron, no ven que el mayor perjudicado es el pueblo argentino”.

Y en ese sentido detalló la cantidad de leyes que en estos 40 años de democracia tuvieron aprobados los presidentes durante los primeros seis meses de gestión: Alfonsín, 30 leyes; Menem, 7; De la Rúa, 1 ley; Néstor Kirchner, 14; Cristina Fernández de Kirchner, 11 leyes; Mauricio Macri, 4; Alberto Fernández, 5 leyes aprobadas… “A Javier Milei y Victoria Villarruel, cero leyes aprobadas hasta el presente”, cerró.

Sobre el final, expresó las importantes modificaciones incorporadas, que excluyen de las empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA, como así también elimina el Título 8 correspondiente a lo previsional, por lo que los eventuales beneficiarios podrán seguir jubilándose sin contar con 30 años de aportes.

Fuente: El Parlamentario