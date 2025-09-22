Continúan las repercusiones de un lunes harto movido por la determinación de suprimir los impuestos a la venta de granos y el apoyo de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei. El economista volvió a ponderar lo grave de la situación económica y el deterioro que significa depender de una nueva ayuda externa, esta vez del Tesoro de los Estados Unidos.

En diálogo con Radio Con Vos, Emmanuel Álvarez Agís remarcó el carácter competitivo de nuestra economía con la de Estados Unidos.

El exviceministro de Economía, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, planteó que recurrir al auxilio norteamericano significa una especie de salvavidas de plomo porque solicitará como contraprestación un deterioro en los sectores agroexportadores o industriales donde existe un interés común. Las condicionalidades serán aún más extremas que las que impone el FMI y exigirá que te debilites en los lugares donde podés hacerle sombra.

Álvarez Agis también criticó la pasividad de la oposición política ante la obscenidad del gobierno nacional ante una situación que indudablemente es una política de Estado.

El actual consultor económico fue todavía más enfático al fustigar la eliminación temporal de las retenciones a los productos del agro hasta fin de mes. Destacó la contradicción de la célebre frase de Milei “no hay plata” con una medida que apunta a generar mayor oferta de dólares pero que agravará el frente fiscal. También remarcó la situación que están viviendo la discapacidad, jubilados y universidades. Consideró otra vez una obscenidad retacear fondos a esos sectores y suprimir impuestos al sector agroexportador.