En un día convulsionado en el plano nacional por la Tercera Marcha Federal Universitaria, el personal médico y sanitario del Hospital Garrahan inició esta mañana un paro de 24 horas en rechazo al veto del presidente Javier Milei sobre la Ley de Emergencia Pediátrica.

La ley de Emergencia Pediátrica será debatida hoy miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados, donde también se tratará la cuestión del financiamiento universitario. Los gremios insistirán en defender la ley que busca ampliar el presupuesto en ese nosocomio de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde los diversos sindicatos afirmaron que la medida de fuerza garantiza y no afecta a la atención de urgencias e internaciones en el Hospital.

Los trabajadores del Garrahan se movilizarán luego, cerca del mediodía, hacia la Plaza de los Dos Congresos donde unirán fuerzas con la comunidad universitaria y otras organizaciones sociales para reclamarle al Ejecutivo Nacional que actualice las partidas presupuestarias.