Alrededor de las 18 horas de este jueves, militantes libertarios corrieron hacia la esquina de Junín al 1200, en la ciudad de Corrientes, donde la titular de La Libertad Avanza a nivel nacional, Karina Milei, llegó luego de una atribulada escena en la que figuras del oficialismo nacional fueron repudiadas en el marco de la campaña electoral para la gobernación.

Acompañada de Martín Menem y del candidato a gobernador por LLA, Lisandro Almirón, la secretaria general de la Presidencia encabezó en algunos tramos la caminata por el centro de la capital provincial. El próximo domingo los correntinos elegirán al nuevo gobernador.

La escena recordó lo vivido por los libertarios en la caravana fallida en el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Este jueves en Corrientes, luego de intentar atravesar una cuadra céntrica, y con el riesgo de perder el vuelo que la devolvía a Buenos Aires (programado para las 19.30 horas) la hermana del presidente Javier Milei subió a una camioneta y abandonó el lugar precipitadamente.

Durante ese breve recorrido céntrico, se registraron empujones, insultos, golpes y lanzamiento de objetos entre militantes libertarios y un grupo de manifestantes presuntamente ligados al peronismo provincial. Según los primeros reportes, habría al menos dos detenidos.

Se trata de la segunda escena de la semana donde figuras y candidatos de LLA deben evacuar obligadamente un lugar público, ante el creciente cuestionamiento tras los revelados (presuntos) hechos de corrupción en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Más temprano, el candidato Almirón había mostrado su temor a posibles incidentes. El próximo domingo, Almirón disputará la gobernación con el oficialista Juan Pablo Valdés, alfil de su hermano, el actual gobernador Gustavo Valdés; con el peronista Martín “Tincho” Ascúa; y con el exmandatario provincial Ricardo Colombi.