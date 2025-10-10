FútbolEn la Bombonera: así fue la despedida al DT de Boca, Miguel Ángel RussoEntre el jueves y viernes, fue velado en el estadio del club porteño. Su muerte, a los 69 años, sacudió al mundo deportivo. Por el duelo, el "Xeneize" suspendió su partido con Barracas.viernes 10 de octubre de 2025 11:05 EN VIVO el ÚLTIMO ADIÓS a MIGUEL ÁNGEL RUSSO en LA BOMBONERA | EL CANAL DE BOCA Te podría interesar Información útilCórdoba: cómo funcionan los servicios en el feriado de este viernesLa Municipalidad capitalina informó que el Transporte Urbano de Pasajeros circulará con frecuencia de día domingo y que habrá recolección de residuos con normalidad. No disponible sin conexión TiempoFin de semana en Córdoba: del calor sofocante al viento sur y las lluviasEl pronóstico extendido deja ver marcas de hasta 35 grados en la provincia. Por contrapartida, habrá inestabilidad y cambio en las condiciones. No disponible sin conexión SucesosCórdoba: controlan nuevo incendio en un excentro de reciclajesDesde los Bomberos se informó que no hubo lesionados ni graves daños, debido a que el lugar está abandonado. No disponible sin conexión PolíticaNobel de la Paz para Corina Machado, por "su lucha contra la dictadura" en VenezuelaEl Comité noruego escogió a la dirigente política opositora. Desde las elecciones de 2024 se encuentra en la clandestinidad, tras ser acusada de "traición a la Patria" por la gestión de Nicolás Maduro. No disponible sin conexión