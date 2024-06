El ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, participó este miércoles en la presentación del Latam Economic Forum 2024 e hizo un fuerte pedido a los empresarios que lo escuchaban para que respalden esta gestión.

“No tengan miedo de aportar, no los vamos a desilusionar”, les dijo a los gerentes de grandes compañías y aseveró que ese espaldarazo es aún más necesario que la aprobación de la Ley Bases en el Congreso.

Como contrapartida, el ministro se comprometió a bajar impuestos. y aseguró que Argentina está en “franca recuperación”, además, consideró que ahora hay más críticas que recaen sobre el Gobierno porque la oposición “la está empezando a ver” y quiere evitar un período mileísta de ocho años.

“Constantemente vienen a agradecer, se siente un montón. El agradecimiento es nuestro porque, para los que no nos venimos a dedicar a la política, como todos los del Gobierno, estamos por vocación de servicio. Es realmente sentir eso de todos los estratos sociales, lo hace gratificante, es una motivación enorme”, aseguró.

“Si no tuviéramos este presidente, con esta personalidad, no estaríamos frente a la oportunidad histórica que tenemos de cambiar el país”, sostuvo Caputo, que elogió “la seguridad” del mandatario, así como también que no duda del rumbo y lo refuerza siempre que tiene oportunidad.

“El mérito de estar en el lugar del Presidente y tener el nivel de convicción que él tiene es algo no común. Si hubiera sido común no estaríamos en donde estamos como país. Parece una obviedad, pero se le resta importancia a eso, incluso a veces se lo cuestiona. Yo me voy a preocupar el día que lo vea cambiar de personalidad porque es eso lo que nos permite tener la confianza para animarnos a tomar esas medidas que nadie se animó a tomar por décadas”, acotó el funcionario al respecto de su actual jefe político.

“Ver que lo que uno pensó y diagramó se materializa en resultados reconforta mucho y nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro porque creemos que lo peor pasó y que ya hay signos bastante elocuentes de una recuperación”.

En ese sentido, consideró que él y su equipo recibieron un “paciente en coma cuatro” y “la realidad es que estamos en franca recuperación”.