El presidente Javier Milei analiza viajar a Madrid después de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, programadas para el 7 de septiembre.

Según algunos medios de la ciudad de Buenos Aires, Milei habría aceptado la invitación del líder del partido español Vox, Santiago Abascal, para participar del festival Europa Viva, que tendrá lugar en Madrid el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

“Por una Europa nueva y decente”, lema del festival, el evento reunirá durante dos días a diversos líderes europeos e internacionales referenciados en la derecha y ultraderecha política.

De darse, será el tercer viaje del presidente argentino a España en 2025, y su segunda participación en el festival de Vox desde que asumió el gobierno, en diciembre de 2023.

Se espera en el festival la presencia del primer ministro húngaro, Viktor Orban; la premier italiana, Giorgia Meloni -que el año pasado participó de la convención por videoconferencia-, y la líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen.