En el penúltimo mes de 2021, la actividad industrial volvió a mostrar un crecimiento frente a al mes anterior y también en su comparación interanual y el nivel de empleo en el sector ya se encuentra en los niveles prepandemia. De acuerdo al informe del CEP XXI que elabora el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, la actividad industrial creció un 2,6 por ciento con relación a octubre y un 8,2 por ciento comparado con un año atrás.

La recuperación en la actividad industrial impactó de lleno también en la generación de empleo en el sector, que ya cuenta con 40 mil trabajadores más que los que tenía a fines del 2019. El documento remarca además que 10 de 14 sectores relevados mantuvieron un crecimiento en noviembre ya que de 1.059 plantas industriales analizadas, el 57,6% consumió más energía que en igual mes de 2019, a la vez que se espera que el sector termine el año 6% por encima de 2019 y aproximadamente 15% arriba de 2020.

Desde la cartera productiva estiman además que el nivel de actividad económica cerrará 2021 con una suba cercana al 10% y que, en las últimas cuatro semanas -dos de noviembre y los primeros quince días de diciembre- el crecimiento frente al mismo período de 2019 fue de 10,7% y 9,5% contra igual lapso de 2018.

Los empresarios de la Unión Industrial Argentina ven como bastante probable que la senda de crecimiento continúe en los próximos meses aunque también ponen el foco en algunos problemas estructurales a resolver, como el tema de la disponibilidad de dólares para acceder a la compra de insumos importados, situación directamente vinculada a las reservas del Banco Central y a lo que sucede en torno a un posible acuerdo con el FMI.

Los sectores que más crecieron durante noviembre

Los sectores que más energía consumieron fueron minerales no metálicos (+24,2%,), refinación de petróleo (+19,4%), metales básicos (+18,3%, dato consistente con la suba del 26,1% en la producción de acero crudo) y automotriz (+16,2%).

El sector automotriz fue uno de los más dinámicos en noviembre al producir 46.490 unidades, según ADEFA, el mayor nivel para similar mes desde 2016 (+71,6% vs 2019 y +42,7% vs. 2020).



La producción de maquinaria y equipos también creció fuertemente (+33,7% en octubre respecto del mismo período de 2019, impulsado sobre todo por el segmento agropecuario (+102,2%), que registró su tercer mayor nivel en la serie impulsado por el crédito bancario y el de aparatos de uso doméstico (+34,1%).



La siderurgia, según datos de la Cámara del Acero, alcanzó en noviembre el nivel más alto de producción para ese mes desde 2017, tuvo un crecimiento de 26,1% frente a noviembre de 2019 y, en términos acumulados, representó un aumento del 3% en lo que va de 2021.



En octubre las importaciones de bienes de capital crecieron 11,3% frente al mismo mes de 2019 y 24,9% en comparación con 2020, de la mano de la construcción que creció 7,3% frente a octubre de 2019 (+8,3% interanual).



En el frente externo, el saldo comercial en octubre confirmó por décimo mes consecutivo el superávit en la balanza de pagos, en esta ocasión fue de US$ 1.601 millones gracias a que las exportaciones crecieron un 16,3% comparación con el mismo período de 2019 y las importaciones, un 27,3%.