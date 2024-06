Este miércoles 26 de junio comenzó el juicio por el atentado contra la vida de la expresidenta y exvicepresidenta, Cristina Fernández Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 a metros de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta, en medio de una manifestación en su apoyo.

Entre los acusados, está el agresor material, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, expareja de Montiel y Gabriel Carrizo, dueño del negocio de los copos de azúcar, todos integrantes de la denominada “banda de los copitos”.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que integran la jueza Sabrina Namer y los jueces Adrián Grunberg e Ignacio Fornari. Las audiencias serán todos los miércoles a las 9.30 en la Sala AMIA de Comodoro Py.

La primera audiencia es transmitida por Youtube, igual que los alegatos. No obstante, los testigos comenzarán a declarar a partir de la semana próxima.

El delito que se les imputa a Fernando Sabag Montiel, su exnovia Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo es el de homicidio doblemente calificado por alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego. El primero como autor, la joven como coautora y Carrizo como partícipe secundario.

Cuando fue indagado después de su detención, Sabag Montiel, que en 2022 tenía 35 años y nacionalidad brasileña, tuvo conversaciones con peritos psiquiatras y dio una entrevista en C5N, donde dijo que estaba arrepentido de su intento de matar a la entonces vicepresidenta. “La quise matar por la situación del país”, indicó.

“Tiré el gatillo y no salió la bala porque no había accionado la corredera de la pistola Bersa calibre 32, y no tenía balas en la recámara”, explicó.

Seguí el juicio en vivo acá:

Las filmaciones de esa noche muestran que cerca de él estaba Uliarte, con una bolsa blanca en la mano, y que se escabulló de la escena con la cabeza gacha. Durmió en la casa de un exnovio y luego fue al encuentro de los llamados "copitos" que se juntaban en una casa en el barrio de Barracas, según publica el diario Pagina12.

Carrizo, el tercer acusado, era el dueño del negocio de venta de copos, que la pareja Sabag-Uliarte utilizaba para hacer inteligencia en Recoleta los días previos al atentado.

Carrizo quedó comprometido por mensajes que mandó minutos después del ataque a algunos conocidos: "Recién intentamos matar a Cristina"; “mi empleado le quiso disparar”, escribió.

En la acusación estará la fiscal Gabriela Baigún junto a los abogados de Cristina Fernández, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal. Las dos partes buscaron, y no consiguieron, sumar a este debate pruebas sobre la causa Revolución Federal y el tramo que aún sigue en instrucción para saber si hubo autores intelectuales detrás del atentado. Se estima que en los interrogatorios apuntarán a esa hipótesis.

A Sabag Montiel lo representa la defensora oficial María Fernanda López Puleio, mientras que la defensa de Carrizo estará en manos de Gastón Marano. Brenda Uliarte, pasó por un defensor oficial y luego cambió su defensa por el abogado Carlos Telleldín y ahora está siendo representada por Alejandro Cipolla.

El 29 de mayo del 2023, el fiscal Carlos Rívolo sostuvo ante la jueza María Eugenia Capuchetti que “la prueba reunida durante la instrucción ha permitido comprobar que la conducta que se intentó llevar a cabo fue premeditada, es decir, que los imputados habían ideado un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación”. Y uno de esos planes fue infiltrarse en movilizaciones kirchneristas. Así lo había pensado su novia. “Es cuestión de organización y hacer como un caballo de Troya”, dijo.