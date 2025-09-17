Pasadas las 13.10, la oposición consiguió los dos tercios y logró el quórum para tratar los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica.

Ahora, la Cámara baja tratará la insistencia de las normas que incrementa los fondos para educación superior y salud que derogaron desde Presidencia.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), en alianza con el PRO, llega muy golpeado a la sesión tras el revés obtenido en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre frente al peronismo.

Con presión desde las calles y masivas movilizaciones en todas las provincias en defensa de la educación, la sociedad sale para hacerse escuchar. El ahogo al que sometió el gobierno nacional a las instituciones públicas tiene sus picos de rechazo en plena crisis económica y tiempos electorales, un combo que matiza el momento actual.

Por eso, desde la gestión de Javier Milei se salieron a ofrecer Aportes al Tesoro Nacional (ATN) a diversas provincias, buscando torcer votos hoy en la Cámara Baja.

Las ausencias y abstenciones marcarán, a priori, el pulso de la jornada.